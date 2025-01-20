Вартість послуг нафтових танкерів на китайських маршрутах подвоїлася після санкцій США

Вартість оренди нафтового супертанкера на ключових маршрутах до Китаю подвоїлася після введення США санкцій проти Росії, що свідчить про те, наскільки цей крок перевернув світовий ринок морських перевезень.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Балтійської біржі, добові ставки для дуже великих нафтовозів на маршруті Близький Схід-Китай за тиждень до п'ятниці зросли на 112% до $57 589, після того, як 10 січня Вашингтон запровадив санкції проти майже 160 танкерів, що перевозили російську нафту. Ціни на нафту, що прямувала з американської затоки до Китаю, підскочили на 102%, а в напрямку Західної Африки до Китаю зросли на 90%.

Санкції сколихнули ринок вантажоперевезень, який донедавна мав справу з більш м'яким попитом через обмеження пропозиції, мляву китайську економіку і послаблення напруженості на Близькому Сході.

Кількість підтверджених рейсів майже не змінилася, але пул доступних суден стрімко скоротився, а на певних маршрутах спостерігається інтенсивна конкуренція.

В останні дні великі китайські нафтопереробні компанії поспішають купувати нафту з Близького Сходу, Африки та Америки, щоб компенсувати втрату російської нафти. Минулого тижня було найнято судно VLCC з американської затоки до Китаю за $9,5 млн, порівняно з низьким діапазоном у $7 млн за останні пару місяців, як показують судноплавні фрахти. Indian Oil Corp. також скуповує близькосхідні барелі, посилюючи тиск.

Є побоювання, що ставки на танкери можуть залишитися високими, якщо обраний президент Дональд Трамп, який повинен бути приведений до присяги пізніше в понеділок, займе більш жорстку позицію по відношенню до Тегерана.

Нагадаємо:

Китайські нафтопереробні компанії збільшили закупівлі сирої нафти з Північного моря та Середземномор’я, оскільки азійські переробники розширюють поставки через нещодавні санкції США, спрямовані проти російської нафти.