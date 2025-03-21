Китай різко скоротив імпорт товарів і авто зі США через торгівельну напругу

Імпорт американської бавовни, автомобілів і частини енергетичних товарів до Китаю різко скоротився в січні-лютому 2025 року.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що це стало наслідком торговельної війни між США та Китаєм, зокрема нових мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа та заходів у відповідь Пекіна.

Закупівлі американської бавовни впали майже на 80% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Імпорт авто з великими двигунами скоротився на 70%, а постачання сирої нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ) — більш ніж на 40%.

Повідомляється, що усі ці товари були обкладені відповідними митами Китаєм у лютому або березні.

Водночас імпорт американських соєвих бобів зріс на 50% і досяг 4,2 млрд дол перед тим, як Пекін запровадив нові обмеження. Також Китай суттєво збільшив закупівлі процесорів та мікросхем, що допомогло загальному імпорту зі США зрости на 2,7%, до майже 27 млрд дол у перші два місяці року.

А от поставки обладнання для виробництва напівпровідників упали на третину. Попри жорсткі експортні обмеження США, китайські компанії продовжують купувати менш сучасні інструменти.

Нагадаємо:

США ввели санкції проти двох китайських нафтохімічних компаній за імпорт іранської нафти, що стало черговим кроком у рамках політики "максимального тиску" президента Дональда Трампа на Ісламську Республіку.

Китайська влада розпочала розслідування після того, як гонконзька компанія CK Hutchison погодилася продати свої активи, зокрема й два порти в Панамі, інвесторам на чолі з американською компанією BlackRock.