За вісім місяців 2025 року виробництво у Білорусі скоротилося на 0,8 %, а липень показав різке місячне падіння на 3,5 %.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Найбільше постраждали регіони з нафтопереробними підприємствами: у Вітебській області промисловість скоротилася на 4,2 %, у Гомельській – на 2,7 %", – говориться у повідомленні.

Проблеми російських НПЗ не створили додаткових можливостей для білоруських заводів: вони скорочують виробництво через труднощі з продажем пального за рентабельною ціною, стверджує..

Складнощі зі збутом поширюються і на інші сектори. Білоруський уряд визнав, що товари, які не знаходять попиту на російському ринку, важко перенаправити на інші напрями. За січень–липень експорт до країн "дальньої дуги" впав на 10 %, зокрема суттєво скоротилася торгівля з Китаєм.

"Додаткові ризики виникли після закриття Польщею кордону з рб. Минулого року на ЄС припадала третина білоруського експорту, або $1,4 млрд, і 64 % цих поставок ішли саме через Польщу", – пише СЗРУ.

Таким чином, білоруська промисловість стикається з одночасним скороченням попиту на російському ринку та обмеженнями доступу до ЄС, що посилює загальну економічну вразливість країни, стверджує українська розвідка.

