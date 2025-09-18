Закриття кордону Польщі з Білоруссю зупинило 90% залізничних поставок з Китаю до ЄС

Тимчасовий запобіжний захід, вжитий під час недавніх спільних військових навчань Росії і Білорусі, призвів до припинення залізничних вантажних перевезень між Китаєм і ЄС, вартість яких становить 25 млрд євро на рік.

Варшава закрила кордон з Білоруссю у зв'язку з початком великомасштабних навчань російських і білоруських військ "Захід".

Це також сталося через кілька днів після того, як 19 російських дронів вторглися в повітряний простір країни, в тому числі з території Білорусі, і влада направила до кордону 40 000 військових.

Але тимчасовий захід перетворився на безстроковий: уряд послався на "турботу про безпеку польських громадян", додавши, що "рух буде відновлено, як тільки кордон стане повністю безпечним".

Найбільший перевантажувальний вузол розташований в районі Бреста: там сходяться колії різної ширини – пострадянської і західноєвропейської.

Цим маршрутом здійснюється 90% вантажних залізничних перевезень між Китаєм і ЄС. Минулого року його вантажообіг зріс на 10,6%, а вартість поставок – майже на 85% до 25,07 млрд євро.

Через цей транспортний коридор здійснюється 3,7% китайсько-європейської торгівлі, він служить важливим каналом доставки для таких китайських інтернет-магазинів, як Temu і Shein.

Польська вантажна залізнична держкомпанія PKP Cargo попередила, що тривале закриття призведе до перенаправлення вантажів на південь, через Казахстан, Каспійське і Чорне моря і далі в Південну Європу або Туреччину.

Закриття кордону також обернулося проблемою для автотранспортних компаній. На кордоні застрягли близько 10 000 білоруських водіїв, які працюють у польських транспортних компаніях і не можуть повернутися на роботу до Польщі або до себе додому в Білорусь.

Як пише видання, китайська сторона поки не висувала прямих вимог про відкриття кордону.

У порівнянні із загальним обсягом торгівлі між Китаєм і ЄС поставки через Польщу досить невеликі, при цьому ситуація має і політичний аспект, зазначає Петро Кравчик, колишній директор управління зовнішньої розвідки Польщі.

"Я впевнений, що США дуже раді бачити цей маршрут закритим, принаймні тимчасово, тому що вони чинять тиск на Європейський союз, щоб той ввів додаткові мита проти Китаю через постачання йому російської нафти і газу, – сказав він Politico. – Я також впевнений, що американці підтримують польський уряд у тому, що він не поспішає відкривати цей маршрут знову – принаймні, найближчим часом".

