"Ставили на перше місце економічний інтерес": білоруські компанії покарали за дефіцит картоплі

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусі вперше застосувало антимонопольні норми при розгляді порушень торгового законодавства – щодо реалізації картоплі.

Про це пише видання "Рэспубліка".

"Питання нестачі картоплі навесні в окремих магазинах навчилo спеціалістів МАРТ по-різному дивитися на одну й ту ж ситуацію, використовуючи законодавство в різних галузях, яких чимало в підпорядкуванні міністерства", – цитує видання керівника відомства Артура Карповича.

"У законі про торгівлю у нас є норма, яка зазначає, що виробники не можуть відмовляти у постачанні товарів для торгівлі. І ми намагалися розглянути статтю 24 цього закону з точки зору антимонопольного регулювання, коли в країні почали виникати питання з постачаннями картоплі до торгових мереж", – пояснив він.

"Обсяг виробництва картоплі в республіці вимірюється мільйонами тонн при потребі в міжсезонний період близько 100 тисяч тонн. Цей обсяг з осені по весну зберігається в стабфонах. Цінова політика відома на півроку вперед, обсяги поставок в торгівлю та організації соцсфери і терміни розписані", – зазначив чиновник.

"При цьому ми зіткнулися з ситуацією, коли ціни на другий хліб на зовнішніх ринках були в 2,5–3 рази вищими, ніж на внутрішньому. Природно, у виробників з'явилася зацікавленість постачати цю продукцію на експорт", – сказав Карпович.

"При цьому ніхто з них не знімав обов'язок по відвантаженню продукції за укладеними договорами з торговими організаціями зі стабілізаційних фондів. Разом з тим виробники почали балуватися зі схемами, ставлячи на перше місце економічний інтерес при її реалізації", – розповів він.

У публікації говориться, що матеріали щодо компаній-порушників були направлені на розгляд в економічні суди Мінська та Мінської області. Перша компанія отримала штраф у розмірі 2% суми грошової оцінки господарської операції, зазначеної в товарних і товарно-транспортних накладних, друга отримала штраф у розмірі 5510 рублів на юридичну особу та 210 рублів на посадову особу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Білорусі штрафуватимуть магазини, де в наявності не виявиться картоплі. На Національному інтернет-порталі опубліковано закон, який вводить покарання за відсутність картоплі. 12 липня 2025 року його підписав Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році росія та білорусь стикаються з серйозними проблемами на ринку картоплі, яка є основним продуктом харчування для місцевих споживачів.

Ціни досягли рекордних рівнів і продовжують зростати. Обидва диктатори стурбовані, оскільки картопля традиційно була одним із найдешевших джерел калорій для місцевих споживачів, особливо для бідних верств населення

Раніше повідомлялося, що обмеження, які Лукашенко запровадив у жовтні 2022 року, мали стримати інфляцію і зробити продукти доступнішими. Але результат був протилежний: фермери втратили мотивацію вирощувати картоплю, бо це стало нерентабельно.