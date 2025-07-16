Лукашенко не може втримати інфляцію в Білорусі – розвідка

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко не може втримати поступову деградацію економіки країни.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У спробі стримати інфляцію білоруська влада вкотре вдається до адміністративного регулювання цін, водночас прискорюючи емісію готівкових коштів – один із ключових інфляційних чинників.

Так, за перше півріччя обсяг готівкових грошей в обігу в Білорусі виріс на 11%.

Якщо на 1 січня в білоруській економіці циркулювало приблизно $3,63 млрд (11,8 млрд білоруських рублів), то станом на 1 червня – вже близько $4,06 млрд (13,2 млрд білоруських рублів).

Щомісячне зростання готівки в квітні й травні становило приблизно $110 млн, а у червні – вже понад $140 млн.

"Попри риторичні заяви про обмеження споживчого кредитування, борги населення перед банками досягли рекордного рівня – близько $8,74 млрд (28,4 млрд білоруських рублів) станом на 1 липня, що майже на 6% більше, ніж на початку року", – йдеться в повідомленні.

Темпи зростання готівкових коштів перевищують темпи зростання економіки Білорусі майже вчетверо (за підсумками п’яти місяців). За даними Служби розвідки, станом на середину літа кардинальних змін не очікується.

"Ручне регулювання цін без урахування ринкової динаміки попиту і пропозиції, у поєднанні з масштабним вливанням грошей у систему, створює додаткові інфляційні ризики. Особливо – в умовах, коли готівкова маса зростає швидше, ніж реальний сектор", – розповіли в Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо:

Білорусь зняла обмеження на ввезення низки сільськогосподарських товарів, включно з картоплею, з країн Європейського Союзу.