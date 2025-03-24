Ілон Маск планує заробити мільярди на державних контрактах з урядом США

SpaceX Ілона Маска уклала 344 контракти з урядом США на 3,8 млрд дол у 2024 році, але компанія прагне ще більших угод.

Про це пише The New York Times.

Зазначається, що у цьому компанії мільярдера допомагають союзники Маска, які отримали державні посади.

Зокрема, Федеральне управління цивільної авіації, де тимчасово працюють співробітники SpaceX, дозволило збільшити кількість запусків Falcon 9 із 50 до 120 на рік.

Starlink отримує підтримку глави Федеральної комісії з питань зв'язку (FCC) Брендана Карра для розширення радіочастотного спектра, а у Пентагоні проєкт Starship просуває колишній радник SpaceX Гері Генрі.

SpaceX може отримати вигідну роль у створенні американської оборонної системи "Золотий купол" вартістю 100 млрд дол на рік, що значно збільшить витрати на запуски та супутники компанії. NASA також залишається ключовим клієнтом: за 10 років агентство виділило SpaceX 13 млрд дол, а у лютому підписало ще один контракт на 100 млн дол.

Видання зазначає, що новим главою NASA може стати мільярдер Джаред Айзекман, який фінансував польоти SpaceX. Він обіцяє розірвати фінансові зв’язки з компанією, проте колишні працівники NASA прогнозують, що він реформує програму Artemis, що може відкрити нові можливості для SpaceX.

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Нагадаємо:

Російський сенатор Сулейман Керімов, який є одним з найбагатших людей країни, мав частку в очолюваній Маском компанії SpaceX через трастовий фонд навіть після того, як на нього були накладені санкції першою адміністрацією Трампа.

Космічна ракета Starship компанії SpaceX розпалася в космосі через кілька хвилин після запуску з Техасу в четвер.