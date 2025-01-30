Російський олігарх 4 роки зберігав частку в SpaceX, перебуваючи під санкціями США

Російський сенатор Сулейман Керімов, який є одним з найбагатших людей країни, мав частку в очолюваній Маском компанії SpaceX через трастовий фонд навіть після того, як на нього були накладені санкції першою адміністрацією Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Керімов володів часткою SpaceX через фонд Heritage Trust, що базується в штаті Делавер, починаючи з 2017 року. За словами трьох співрозмовників видання, спочатку траст володів приблизно 1% акцій SpaceX.

Після запровадження санкцій проти Керімова у 2018 році Citigroup, яка керувала Heritage Trust, проконсультувалася з Мінфіном США і дійшла висновку, що блокувати фонд і пов’язані з ним структури не потрібно.

Чотири роки по тому, у червні 2022 року, Міністерство фінансів заблокувало траст на 1 мільярд доларів, який, за його словами, був створений для американських активів Керімова, після того, як його слідчі виявили складну систему юридичних структур і підставних осіб, створену з метою приховати його інтерес до цього трасту.

Приблизно чотири роки після запровадження санкцій Керімов зберігав контроль над активами в США на суму понад 1 млрд дол і отримував із них вигоду, заявила представниця Мінфіну США Андреа Гакі.

Зазначається, що частку в SpaceX продали ще до того, як Казначейство розпочало процедуру арешту.

Нині Citigroup продовжує керувати рахунком Heritage Trust, проте не може здійснювати фінансові операції через його замороження Казначейством.

Нагадаємо:

Державний секретаріат з економічних питань заблокував 1,3 млрд швейцарських франків (1,5 млрд дол), які можуть належати сенатору Керімову.

Уряд США просить суд дозволити йому виставити судно підсанкційного російського олігарха Сулейману Керімову на аукціон, скільки витрачає понад 7 млн дол на рік на утримання суперяхти.