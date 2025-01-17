Космічний корабель Starship від SpaceX вибухнув під час польоту: порушив рух авіакомпаній

Космічна ракета Starship компанії SpaceX розпалася в космосі через кілька хвилин після запуску з Техасу в четвер.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Це змусило авіарейси над Мексиканською затокою змінювати маршрути, щоб уникнути падіння уламків, і стало невдачею для флагманської ракетної програми Ілона Маска.

Місія SpaceX втратила зв’язок із новою модифікованою ракетою Starship, яка несла свій перший тестовий вантаж – муляжі супутників – але була без екіпажу. Це сталося через вісім хвилин після старту з ракетного комплексу на півдні Техасу о 17:38 за східним часом (22:38 GMT).

"Ми втратили всі зв’язки з кораблем – це вказує на те, що стався збій у роботі верхнього ступеня," – повідомив менеджер з комунікацій SpaceX Ден Хуот, підтвердивши через кілька хвилин, що корабель втрачено.

Останній раз збій верхнього ступеня Starship трапився в березні минулого року, коли корабель входив в атмосферу Землі над Індійським океаном. Однак рідко невдачі SpaceX спричиняли значні порушення авіаруху.

Десятки комерційних рейсів були перенаправлені до інших аеропортів або змінили курс, щоб уникнути потенційних уламків, повідомляє сайт відстеження польотів FlightRadar24.

Також були затримані вильоти з аеропортів Майамі та Форт-Лодердейл (Флорида) приблизно на 45 хвилин.

Федеральне управління авіації США, яке регулює приватні космічні запуски, повідомило, що тимчасово сповільнило та перенаправило авіарейси в районі, де падали космічні уламки, але зараз нормальні операції відновлено.