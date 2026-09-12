Росіяни атакували залізницю в Луцьку і Фастові

Українська правда

Росіяни завдали ударів безпілотниками по залізничних об'єктах у Луцьку Волинської області та Фастові на Київщині.

Джерело: Укрзалізниця, голова Волинської ОВА Роман Романюк, ДСНС України

Дослівно УЗ: "Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів – жодного постраждалого".

Деталі: В Укрзалізниці зазначили, що атака продовжується, а в українському небі – зграї "Шахедів".

Можливі зміни графіків поїздів.

О 15:31 голова Волинської ОВА Роман Романюк попереджав про масовану атаку безпілотниками в області.

"Волиняни, закликаю перебувати в укриттях та безпечних місцях. Триває масована атака безпілотниками. У напрямку області летить багато ворожих цілей", - йшлося у дописі.

Як повідомляє ДСНС, у Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга.

Пожежа ліквідована, інформація про потерпілих до Служби порятунку не надходила.