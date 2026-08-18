У Латвії сталась масштабна кібератака: президент каже про загрозу нацбезпеці

В Латвії в результаті кібератаки на Дирекцію безпеки дорожнього руху (CSDD) зловмисники отримали персональні дані 1,2 мільйона осіб.

Про це повідомив заступник керівника установи з питань запобігання кіберінцидентам Cert.lv Варіс Тейванс, якого цитує LSM, повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що зловмисники заволоділи даними про платежі, отримані CSDD за останні 18 років.

Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс у розмові з журналістами не виключив, що могло йтися про кібератаку на Латвію, здійснену іншою державою, оскільки конкретного зловмисника поки що не встановлено.

Керівник ІТ-департаменту CSDD Маріс Пуріньш також повідомив, що внаслідок кібератаки контактні дані клієнтів CSDD – номери телефонів та адреси електронної пошти – не були порушені. Крім того, отримана зловмисниками інформація про адреси не у всіх випадках є повною.

Він зазначив, що минулими вихідними CSDD також зіткнулася з цілеспрямованою кібератакою, однак завдяки вжитим заходам щодо посилення безпеки її вдалося заблокувати.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи інцидент, зазначив, що кібератака та масштабний витік даних "становлять серйозну загрозу національній безпеці".

"Репутація Дирекції дорожнього руху та довіра суспільства до цієї установи зазнали шкоди. За таких обставин керівництво Дирекція дорожнього руху не може продовжувати виконувати свої обов'язки", – написав він у себе в Х.

Нещодавно прокуратура Парижа заявила про початок розслідування після хакерської атаки на платформу податкової служби, яка торкнулася 678 000 облікових записів.

Також у Польщі повідомляли про витік даних майже 19 мільйонів людей внаслідок кібератаки.

Європейська правда