Ворог атакував потяг за два кілометри від кордону з Польщею

13 вересня у Волинській області за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Внаслідок атаки ніхто не постраждав, оскільки рухомий склад попередили про загрозу завчасно.

Вчора 12 вересня росіяни влучили у залізницю в Луцьку та у Фастові. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо:

Протягом доби, починаючи з ранку 12 вересня ворог атакував 4 автозаправні станції у Житомирській області.

На Волині внаслідок російської атаки пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею, також загорілися кілька вантажівок.