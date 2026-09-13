Ворог атакував потяг за два кілометри від кордону з Польщею
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Офіс генерального прокурора
13 вересня у Волинській області за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
Внаслідок атаки ніхто не постраждав, оскільки рухомий склад попередили про загрозу завчасно.
Вчора 12 вересня росіяни влучили у залізницю в Луцьку та у Фастові. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо:
Протягом доби, починаючи з ранку 12 вересня ворог атакував 4 автозаправні станції у Житомирській області.
На Волині внаслідок російської атаки пошкоджена автозаправна станція біля пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею, також загорілися кілька вантажівок.