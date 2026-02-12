У Києві зупинилася ТЕЦ-6 після нової атаки РФ: Бахматов каже, яка може бути альтернатива

У Києві в результаті чергового російського удару 12 лютого знову зупинилася ТЕЦ-6 на Троєщині.

Про це повідомив голова Деснянської райадміністрації столиці Максим Бахматов.

"Знову влучання по ТЕЦ. Знову зупинене опалення найбільшого району України. Якщо зараз не почнемо думати про незалежну теплову та електричну генерацію, наступного року Деснянський район замерзне.

Навіть якщо залити мільярди гривень чи, може, навіть доларів у ремонт знищених ТЕЦ – країна-агресор буде туди бити. І знову зупиниться тепло", – розповів Бахматов.

На його думку, покращити ситуацію для лівого берега Києва можуть невеликі об'єкти.

"У Києві 130 невеликих котелень і вони зараз дають тепло. Це правий берег. У нас такого немає", – зазначив Бахматов.

"До 15 вересня 2026 року ми маємо побудувати 100 МВт електроенергії та 300 МВт тепла. Або більше.

Цей об'єм точно дасть шанс пройти наступний опалювальний сезон. Без альтернативи електрики та опалення - не буде навіть шансу на наступні роки", - написав Бахматов.

Нагадаємо:

Росія 12 лютого знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

2600 будинків у Києві залишилися без тепла внаслідок удару РФ у ніч на четвер. Ще 1100 будинків досі без опалення внаслідок попередніх атак.

Як повідомлялося 9 лютого, у Києві було частково відновлено теплопостачання в одному з проблемних районів - на Троєщині.