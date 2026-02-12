ТЕС ДТЕК вкотре була під російським ударом

Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це інформує пресслужба компанії.

Йдеться, що внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції.

"Це вже одинадцята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів", – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Росіяни в ніч з 11 на 12 лютого атакували велику підстанцію ДТЕК в Одеській області.