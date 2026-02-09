У Мінрозвитку стверджують, що відновлено теплопостачання на Троєщині в Києві

У Києві відновлено теплопостачання в одному з проблемних районів - на Троєщині.

Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

"Разом із Послом ЄС в Україні Катаріна Матернова побували на Троєщині – одному з районів Києва, який найбільше відчув на собі наслідки російських ударів по тепловій генерації. На місці ми побачили головне: теплопостачання на Троєщині відновлено", - зазначила вона.

Шкрум підкреслила, що це результат цілодобової роботи аварійних бригад: у складі 176 бригад працюють 840 робітників, зокрема було залучено 83 бригади (345 людей) з інших областей, підприємств Києва та "Укрзалізниці".

"Водночас важливо розуміти: навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися – інколи це займає кілька днів. Паралельно тривають роботи з розморожування окремих стояків і ліквідації локальних аварій у будинках та бюджетних установах", - розповіла Шкрум.

Водночас, як стало відомо ЕП, по вул Закревського, 67 зафіксовано прорив — через це тимчасово зупинився також будинок на Данкевича, 17. Аварійні бригади завтра мають завершити усунення пошкодження та відновити подачу тепла на обидва будинки.

Нагадаємо:

Ситуація в Києві залишається складною: станом на ранок 8 лютого через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.