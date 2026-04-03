Будівництво нової генерації: уряд оновив правила конкурсу

Уряд ухвалив два рішення, які допоможуть отримати нову генерацію та відкривають шлях для розвитку відновлюваної енергетики і залучення інвестицій.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"За ініціативи Міненерго Уряд ухвалив два важливі рішення в цьому напрямку", – написав він у Телеграм.

Так, уряд оновлює правила конкурсу на будівництво нової генерації. Передбачено більше ринкової логіки, простіші умови участі, регіональні лоти і більш чітка прив'язка нових потужностей до реальних потреб системи в пікові години.

"Це рішення про резерви, маневреність і надійність постачання електроенергії. Пілотний конкурс показав, що інтерес інвесторів є. Тому робимо цей механізм ефективнішим і масштабнішим", – пояснив Шмигаль.

Наступним кроком стане оголошення конкурсу на будівництво понад 1 ГВт нової генерації.

Також уряд оновлює правила аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік і визначаємо прогнозні показники на наступні роки.

На 2026 рік це 330 МВт квоти: 250 МВт для вітру, 33 МВт для сонця і 47 МВт для інших видів ВДЕ.

За словами міністра енергетики, фактично йдеться про європейську логіку підтримки ВДЕ: конкурентні аукціони, ринкова премія і прозоріші правила для інвестора.

"У логіці нашої моделі "енергетичних сот" ці два рішення працюють разом", – зазначив Шмигаль.

Якщо одне рішення допомагає системі отримати нову генерацію там, де вона найбільше потрібна для стійкості, то друге відкриває більш передбачуваний ринковий шлях для розвитку відновлюваної енергетики і залучення інвестицій, пояснив він.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що доступний бюджет Стратегічного Резерву на сьогодні вже становить 197 мільйонів євро, тому українські компанії зможуть накопичити енергетичне обладнання до наступної зими.

Україна будуватиме оновлену енергосистему, більш захищену та більш стійку до російських атак, заявив раніше міністр енергетики Денис Шмигаль.

Уряд розширив програму "СвітлоДІМ" ще на одну область України: багатоквартирні будинки Харківщини зможуть отримати компенсацію на обладнання для роботи інженерних систем на випадок блекаутів.

Програма почала діяти наприкінці січня. Заявку на фінансування енергонезалежності будинків можуть подати ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи та управителі багатоквартирних будинків на сайті "СвітлоДому" або через "Дію".