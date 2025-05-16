Що буде зі світовим ВВП – прогноз від ООН

У Організації Об’єднаних Націй очікують зростання світового ВВП цього року на рівні 2,4%, що на пів відсотка нижче, ніж торік.

Про це повідомив директор відділу економічного аналізу та політики Департаменту ООН з економічних і соціальних питань Шантану Мукерджі, передає Укрінформ.

Причинами цього він, презентуючи оновлений звіт "Світова економічна ситуація та перспективи", назвав погіршення оцінок глобальної торгівлі та фінансову нестабільність.

Прогноз зростання для США знижено з 2,7% до 1,8%, а для Китаю – з 4,6% до 4%. Значне сповільнення економічного зростання фіксується в Росії. Цього року її ВВП збільшиться лише на 1,5% через нестачу робочої сили, жорстку грошово-кредитну політику та санкційне навантаження.

Загострення торговельних суперечок, зокрема через нові тарифи, спричиняє зростання цін і підвищує ризики інфляції, особливо для економік, залежних від експорту, говориться у звіті.

Водночас зростання державного боргу та мінливість фінансових ринків ускладнюють макроекономічне управління, зменшуючи можливості урядів реагувати на економічні проблеми.

Зазначається, що перспективи економіки країн так званої СНД залежать від низки ключових чинників, зокрема російської війни проти України, санкцій проти РФ, цін на енергоносії, економічної ситуації в Китаї.

Україна, за оцінкою ООН, і надалі залежить від "безпекової ситуації", функціонування Чорноморського коридору та міжнародної фінансової допомоги. Вартість повоєнного відновлення української економіки нині оцінюється у 524 млрд доларів.

Нагадаємо:

Раніше Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 2,9% минулого року та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.

Очікується, що в Україні зростання сповільниться до 2% цього року, перш ніж відновиться до 5,2% у 2026 році, якщо припинять військові дії та розпочнеться реконструкція.

Світовий банк повідомляє, що на тлі військових дій, що тривають, зростання в Україні торік впало до 2,9% з 5,5% у 2023 році.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк розвитку та реконструкції (ЄБРР) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік до 3,3% з 3,5%, які він очікував у лютому.

Як і раніше, він зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови припинення війни Росії проти України та отримання вигод від післявоєнної реконструкції.

Раніше повідомлялося, що фінансова компанія Goldman Sachs зменшила ймовірність рецесії в США у 2025 році з 45% до 35%.

Це перша велика фінансова компанія, яка зробила такий перегляд після тимчасового торговельного перемир’я між Вашингтоном і Пекіном.

На тлі цього Goldman також підвищив прогноз зростання ВВП США на 2025 рік на 0,5 відсоткових пункти — до 1%. У компанії очікують тепер три зниження ставки Федеральною резервною системою: одне у грудні та два — у березні й червні 2026 року.