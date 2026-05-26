Росіяни поцілили у склад ООН у Дніпрі та знищили продовольство на 1,4 мільйона доларів

Внаслідок удару російської балістичною ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі було знищено продовольство на 1,4 мільйона доларів, яке призначалося для підтримки людей з прифронтових територій.

Про це повідомила Організація об'єднаних націй.

ВПП зазначає, що склад у Дніпрі використовувався для гуманітарних операцій організації. 25 травня він "зазнав цілеспрямованого удару високоточною балістичною ракетою "Іскандер".

Унаслідок цього було знищено значну кількість продовольства, призначеного для підтримки людей, які проживають поблизу лінії фронту.

На момент атаки на об'єкті зберігалася гуманітарна продовольча допомога, якої вистачило б для забезпечення 130 тис. осіб. Її орієнтовна вартість становила 1,4 мільйона доларів.

"Цей склад зазнає удару вже вдруге. У листопаді 2025 року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців ВПП зафіксувала понад 84 інциденти, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги, а також майно місцевих гуманітарних партнерів по Україні", — заявив Річард Рейган, представник ВПП ООН в Україні.

"Попри зростання безпекових ризиків, ВПП продовжує щомісяця надавати критично важливу продовольчу та грошову допомогу майже 600 000 людей у прифронтових регіонах України", – говориться у повідомленні.

ВПП вкотре наголошує, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на цивільну та гуманітарну інфраструктуру. Такі інциденти створюють пряму загрозу для доставки життєво необхідної допомоги мирним жителям, які постраждали від війни.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в результаті російського удару по складу в Дніпрі 20 травня управління Верховного комісара ООН у справах біженців втратило близько 900 піддонів з гуманітарною допомогою та матеріалами для ремонту житла вартістю понад 1 мільйон доларів.

Вночі 20 травня Росія завдала удару по Дніпру, у результаті чого двоє людей загинули і ще шестеро отримали поранення.