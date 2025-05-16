Что будет с мировым ВВП - прогноз от ООН

В Организации Объединенных Наций ожидают роста мирового ВВП в этом году на уровне 2,4%, что на полпроцента ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщил директор отдела экономического анализа и политики Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Шантану Мукерджи, передает Укринформ.

Причинами этого он, представляя обновленный отчет "Мировая экономическая ситуация и перспективы", назвал ухудшение оценок глобальной торговли и финансовую нестабильность.

Прогноз роста для США снижен с 2,7% до 1,8%, а для Китая - с 4,6% до 4%. Значительное замедление экономического роста фиксируется в России. В этом году ее ВВП увеличится лишь на 1,5% из-за нехватки рабочей силы, жесткой денежно-кредитной политики и санкционной нагрузки.

Обострение торговых споров, в частности из-за новых тарифов, вызывает рост цен и повышает риски инфляции, особенно для экономик, зависимых от экспорта, говорится в отчете.

В то же время рост государственного долга и изменчивость финансовых рынков затрудняют макроэкономическое управление, уменьшая возможности правительств реагировать на экономические проблемы.

Отмечается, что перспективы экономики стран так называемого СНГ зависят от ряда ключевых факторов, в частности российской войны против Украины, санкций против РФ, цен на энергоносители, экономической ситуации в Китае.

Украина, по оценке ООН, и в дальнейшем зависит от "ситуации с безопасностью", функционирования Черноморского коридора и международной финансовой помощи. Стоимость послевоенного восстановления украинской экономики сейчас оценивается в 524 млрд долларов.

Напомним:

Ранее Всемирный банк подтвердил январский прогноз замедления роста ВВП Украины в 2025 году до 2% с 2,9% в прошлом году и ухудшил оценку его ускорения в следующем году до 5,2% с 7%.

Ожидается, что в Украине рост замедлится до 2% в этом году, прежде чем восстановится до 5,2% в 2026 году, если прекратят военные действия и начнется реконструкция.

Всемирный банк сообщает, что на фоне продолжающихся военных действий рост в Украине в прошлом году упал до 2,9% с 5,5% в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2025 год до 3,3% с 3,5%, которые он ожидал в феврале.

Как и ранее, он сохранил прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при условии прекращения войны России против Украины и получения выгод от послевоенной реконструкции.

Ранее сообщалось, что финансовая компания Goldman Sachs уменьшила вероятность рецессии в США в 2025 году с 45% до 35%.

Это первая крупная финансовая компания, которая сделала такой пересмотр после временного торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином.

На фоне этого Goldman также повысил прогноз роста ВВП США на 2025 год на 0,5 процентных пункта - до 1%. В компании ожидают теперь три снижения ставки Федеральной резервной системой: одно в декабре и два - в марте и июне 2026 года.