Світовий банк погіршив оцінку зростання ВВП України на 2026 рік

Світовий банк підтвердив січневий прогноз уповільнення зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 2,9% минулого року та погіршив оцінку його прискорення наступного року до 5,2% з 7%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що в Україні зростання сповільниться до 2% цього року, перш ніж відновиться до 5,2% у 2026 році, якщо припинять військові дії та розпочнеться реконструкція", – йдеться у документі, опублікованому в середу.

Світовий банк повідомляє, що на тлі військових дій, що тривають, зростання в Україні торік впало до 2,9% з 5,5% у 2023 році.

"Зменшення зовнішнього попиту, нестача робочої сили та подальші перебої з постачанням електроенергії через війну були одними з основних факторів зниження зростання", – пояснив банк.

Нагадаємо:

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання ВВП України на цей рік збережено на рівні 2%, на наступний – 4,5%.