ООН визнала удари РФ по енергетиці злочинами проти людяності

Російська влада вчинила злочини проти людяності, систематично атакуючи енергетичну інфраструктуру України, дійшла висновку Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України.

Про це йдеться в повідомленні комісії від 26 жовтня.

Зібрані докази свідчать, що удари були частиною державної політики, спрямованої на позбавлення цивільних електрики та інших життєво необхідних послуг і заподіяння страждань.

Комісія дослідила наслідки атак із осені 2022 року, приділивши особливу увагу зимі 2025-2026 років. Частота, інтенсивність і географія ударів із часом зростали.

Минулої зими, коли температура опускалася до -21 градуса, мільйони людей залишалися надовго без опалення, електрики, води та газу. Особливо постраждали літні люди й люди з обмеженою мобільністю.

За оцінкою комісії, російські командири усвідомлювали життєву необхідність об'єктів теплопостачання для цивільних. Умисні атаки на цивільні об'єкти вона також кваліфікувала як воєнні злочини.

Нагадаємо:

26 жовтня "Укренерго" повідомило про нові знеструмлення після російських атак у шести областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській та Сумській.