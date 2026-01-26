Польща надала Києву 130 генераторів: Кличко розповів деталі

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які в умовах енергетичної кризи в Україні та столиці, дозволять місту підсилити рівень стійкості критичних обʼєктів, закладів соціальної сфери.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Кошти на ці генератори збирали польські волонтери. За 10 днів 60 000 поляків здали 80 млн злотих (майже 2 млн євро).

Зокрема, столиця отримала:

1 дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт

1 дизельний генератор FD 80 B потужністю 80 кВт

20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE потужністю 20 кВт кожен

108 генераторів FOGO F12000iSG потужністю 12 кВт кожен.

Загальна потужність переданого обладнання — 2 376 кВт.

За словами Кличка, 26 січня прибула перша партія генераторів, придбаних на благодійні гроші.

"Найближчим часом очікуємо наступну. Також вже в дорозі чергова допомога від Варшави — ще 90 генераторів", - додав міський голова.

Нагадаємо:

У Києві станом на 26 січня понад 1200 багатоквартирних будинків досі не мають опалення після останніх масованих російських атак по столиці.