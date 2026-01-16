В Києві завдяки генераторам заживили 17 транформаторних підстанцій

На лівому березі Києва підключені 24 електрогенератора великої потужності для житлових кварталів. Завдяки їм заживлено 17 трансформаторних підстанцій.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, ДСНС розгортає нові Пункти незламності по всій державі. Додаткові намети розгортають і в столиці, наразі у Києві їх працює понад 1300.

Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація, додала вона.

"Для бізнесу, який має установки розподіленої генерації, створюємо всі необхідні умови. Ввели спеціальну ціну 19 000 грн за кубометр газу для когенераційних установок на прифронтових територіях та напрацьовуємо додаткові фінансові стимули для підприємців, які постачатимуть електроенергію для критичної інфраструктури", – зазначила вона.

Також спростили закупівлю обладнання та будівництва установок — без додаткових дозволів, ініціювали спрощення процесу підключення з боку НКРЕКП.

Свириденко повідомила, що продовжує діяти лінія 112. Оператори вже прийняли більше 4000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей. Їх вже опрацьовують відповідні служби.

Нагадаємо:

Відтепер під час комендантської години людям дозволено виходити на вулицю без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів "незламності" та пунктів обігріву.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що наразі найважча ситуація з електропостачанням спостерігається в Києві та Київській області, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині та в усіх прифронтових громадах.

На онлайн-платформі "Пульс" запустили вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації.