Поліція викрила шахраїв, які ошукали американців на півмільйона доларів

Кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на понад 500 тисяч доларів.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також Офіс генерального прокурора.

Кіберполіцейські Києва за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили шахрайський кол-центр, учасники якого ошукали громадян США на суму понад 500 тисяч доларів", – говориться у повідомленні.

Фігуранти організували роботу шахрайського офісу в Києві та здійснювали так звані "холодні дзвінки" іноземцям.

"Представляючись фінансовими консультантами, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюту, цінні папери та акції через фейкові інвестиційні платформи, криптобіржі та інші підконтрольні їм онлайн-ресурси", – пояснили у поліції.

Для спілкування з громадянами США організатори залучили іноземців, які вільно володіли англійською мовою, зокрема вихідців із країн Західної Африки, Америки та Європейського Союзу.

За даними слідства, роботу підпільного офісу забезпечували близько 20 осіб. Загалом його інфраструктура була розрахована майже на 60 робочих місць

Після отримання коштів зловмисники переводили їх через підконтрольні криптовалютні гаманці та припиняли будь-який зв'язок із потерпілими.

Правоохоронці провели спецоперацію з припинення діяльності шахрайського кол-центру та санкціоновані обшуки в офісі й за місцями проживання учасників схеми. Під час слідчих дій вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, бази даних із відомостями про потерпілих громадян США та інші речові докази.

Наразі встановлено понад 20 громадян США, які постраждали від дій зловмисників. Потерпілим завдано збитків на суму понад 500 тисяч доларів.

"Це не поодинокий випадок, а системна робота. Лише з початку 2026 року прокурори провели понад 200 обшуків і ліквідували близько сотні шахрайських кол-центрів", – зазначили у прокуратурі.

Серед них – транснаціональні мережі, викриті спільно з правоохоронними органами Литви, Латвії, Чехії, Польщі та Казахстану.

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