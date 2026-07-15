Правоохоронці "накрили" мережу шахрайських кол-центрів

У рамках масштабної операції правоохоронці припинили діяльність шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, у офісах яких було облаштовано понад 150 робочих місць.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Він наголосив, що це не випадкові групи шахраїв, а індустрія.

"Це була добре організована злочинна індустрія. Працівників навчали заздалегідь підготовленим сценаріям, технікам психологічного впливу та методам маніпуляції, щоб змусити людей добровільно віддати свої гроші", – написав генпрокурор у Телеграм.

Жертвами ставали громадяни країн Європейського Союзу, а також Киргизстану, Узбекистану, Грузії та Молдови.

Під приводом вигідних інвестицій у криптовалюту, нерухомість, акції та інші активи людей переконували переказувати кошти на підконтрольні шахраям псевдоінвестиційні платформи. Після отримання грошей зв'язок із потерпілими, як правило, припинявся.

"Однак на цьому шахрайство часто не закінчувалося. Через певний час тим самим людям телефонували повторно. Представлялися юристами, правоохоронцями або навіть співробітниками Інтерполу й обіцяли допомогти повернути втрачені кошти. Насправді ж виманювали нові платежі", – розповів Кравченко.

Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, готівку та інші докази злочинної діяльності. Зараз фахівці аналізують вилучене обладнання.

За словами генпрокурора, з початку року правоохоронці викрили понад 2 тисячі робочих місць у таких "офісах", про підозру повідомлено 81 особі. Вилучено понад 6,5 тисячі одиниць техніки. Встановлена сума збитків потерпілим уже перевищує 210 мільйонів гривень.

"За цими цифрами тисячі людей, які могли втратити свої заощадження. Кожен ліквідований шахрайський кол-центр означає, що хтось не стане наступною жертвою обману", – зазначив Кравченко.

Нагадаємо:

Раніше кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на понад 500 тисяч доларів.

На Сумщині правоохоронці ліквідували шахрайський кол-центр, який ошукував військових: зловмисники розміщували фейкові анкети жінок на сайтах знайомств і виманювали в них кошти.