Нацполіція викрила шахраїв: під виглядом юрдопомоги привласнили кошти іноземців

Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом "юридичної допомоги" привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися "юристами" та пропонували послуги з "chargeback" (повернення інвестицій) після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами", – повідомляє поліція.

"У рекламних оголошеннях вони використовували гасла на кшталт: "Брокер не виплатив зароблені кошти? – Наша юридична компанія допоможе!". Такі повідомлення створювали у потерпілих ілюзію законного врегулювання проблем та надію на повернення грошей", – говориться у повідомленні.

За попередніми даними, жертвами діяльності шахрайського call-центру стали понад 4,5 тисячі громадян, а сума завданих збитків сягає понад 186 мільйонів гривень.

Операцію з викриття провели слідчі Головного слідчого управління спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Правоохоронці встановили структуру та механізм роботи злочинної організації, а також ідентифікували всіх її учасників — громадян України.

"Для реалізації шахрайської схеми зловмисники застосовували розвинені інструменти соціальної інженерії: надсилали підроблені листи й документи, телефонували від імені «податкових» чи "судових" органів, використовували технологію Deepfake під час відеозв’язку, аби приховати свої справжні обличчя", – стверджує Нацпол.

"Вони змушували жертв здійснювати повторні платежі під приводами нібито верифікації, сплати податків, судових зборів або комісій. Контакти потенційних клієнтів знадходили через таргетовану рекламу, а всі взаємодії фіксувалися у CRM-системі", – говориться у повідомленні.

Шахраї підтримували зв’язок із потерпілими протягом місяців і навіть років, входили у довіру та переконували їх продавати майно, брати кредити чи звертатися по допомогу до родичів.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним і встановлення можливих нових фігурантів. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Заходи з викриття проводилися у співпраці з Департаментом протидії кіберзлочинності Республіки Казахстан.

