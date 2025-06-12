Шахраї від імені податкової розсилають листи для нібито залучення коштів на потреби ЗСУ

Шахраї використовують імʼя Державної податкової служби та представників регіональних управлінь нібито для залучення коштів на потреби ЗСУ.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

"Отримав інформацію, що такі листи надсилають платникам податків. Одразу наголошую! Це фейк! Податкова не причетна до цієї розсилки. Її мета — ошукати підприємців та дискредитувати податкову службу", – наголосив Кравченко.

За його словами, податкова підготувала звернення до правоохоронців із заявою щодо вчинення шахрайських дій.

Кравченко закликав всіх платників бути обачними.

"Отримали подібне повідомлення — негайно звертайтесь до правоохоронних органів та повідомляйте до ДПС", – зазначив він.

Нагадаємо:

Наприкінці травня Державна податкова служба України фіксувала нову хвилю масового розповсюдження фейкових електронних листів від її імені.

В червні Національний банк зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла.