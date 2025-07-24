БЕБ знайшло у Києві великий кол-центр, який дурив іноземців привабливими інвестиціями

Київські детективи Бюро економічної безпеки викрили організовану групу осіб, які ошукували іноземців під виглядом інвестиційних компаній.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Від дій шахраїв постраждали громадяни Німеччини, Словаччини, Чехії, США та Канади.

За даними слідства, так званий інвестиційний офіс працював у столиці.

Його співробітники, вільно володіючи іноземними мовами, масово телефонували іноземцям та представлялись співробітниками неіснуючих інвестиційних компаній.

Шахраї переконували громадян інвестувати кошти в криптовалютні портфелі через фейкові веб-ресурси, які адміністрували керівники офісів.

Після зарахування коштів на рахунки вигаданих компаній комунікація з клієнтами припинялася. А грошові активи легалізовувалися через незаконні обмінні пункти криптовалюти.

Встановлено також, що середня кількість працівників одного такого офісу становила від 15 до 40 осіб. Їх заробітна плата залежала від обсягів залучених коштів і могла сягати 5000 доларів США на тиждень.

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