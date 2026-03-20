Франція затримала ще один танкер російського "тіньового флоту"

Віктор Волокіта — 20 березня, 15:23
Франція затримала ще один танкер російського тіньового флоту
фото з Х Макрона

Європейська правда

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання у Середземному морі судна Deyna, який належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

Про це він написав у мережі X.

Це вже другий танкер російського "тіньового флоту", затриманий французькими військовими.

За даними морської префектури Франції, танкер йшов під прапором Мозамбіку і прямував із російського Мурманська.

Операцію із затримання провели на підставі статті 110 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Судно підозрюється у використанні фальшивого прапора.

Зазначається, що операцію провели спільно з Великою Британією. Нині військові супроводжують танкер на місце стоянки, де на нього чекають додаткові перевірки.

Президент Франції у своєму повідомленні наголосив, що це є свідченням того, що війна в Ірані не відвертає увагу Парижа від підтримки України.

"Ці кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть накопичити прибуток та фінансувати воєнні зусилля Росії. Ми цього не допустимо", – написав Макрон.

22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Франція затримала ще один танкер російського "тіньового флоту"
