Проїзд у Київській електричці подорожчає вдвічі

Укрзалізниця переглянула вартість проїзду Київською кільцевою електричкою: з 22 липня вартість квитка становитиме від 30 до 37 гривень, в залежності від того, як саме відбувається оплата.

Про це інформує АТ "Укрзалізниця".

З 22 липня вартість квитка у Київській кільцевій електричці становитиме 30 грн у застосунках Укрзалізниці та "Київ Цифровий" та 34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування "Київ Цифровий".

У терміналах самообслуговування Укрзалізниці доведеться заплатити 36,70 грн, а у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні – вже 37 грн.

Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Вартість разового проїзду в Kyiv City Express буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва, пояснили в УЗ.

"Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення", – говориться у повідомленні.

В УЗ пояснюють, що утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати.

"Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн. Саме тому ми змушені переглянути вартість проїзду та привести її до рівня вартості проїзду в громадському транспорті Києва", – пояснили у компанії.

"При цьому, на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується лише вдвічі", – зазначили в УЗ.

Нагадаємо:

Із 15 липня в Києві змінюється вартість проїзду в комунальному транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 гривень, а безлімітний місячний проїзний коштуватиме 3 656 гривень.

Столичний очільник Віталій Кличко заявив, що навіть після можливого підвищення вартості проїзду до 30 грн громадський транспорт Києва залишиться дотаційним, адже собівартість проїзду в метро становить близько 60 грн, а в наземному транспорті – близько 50 грн.

1 червня завершилося публічне обговорення щодо подорожчання проїзду на громадському транспорті у Києві – 96% учасників виступили проти.

Київська міська державна адміністрація не підтримала петицію з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці.

Київська міська електричка Kyiv City Express відновила рух повним залізничним кільцем навколо столиці – ремонт тривалістю майже два місяці завершено.