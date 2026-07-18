Росія двічі вдарила по потягу на Запоріжжі
фото: мінвідновлення
Російські війська завдали подвійного удару по локомотиву та пасажирських вагонах поїзда в Запорізькій області. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Джерело: міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник
Деталі: Завдяки роботі моніторингової групи та оперативним діям залізничників усіх пасажирів і працівників перевели у безпечне місце, повідомив Калашник.
Міністр наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну залізничну інфраструктуру, однак рух поїздів і робота української залізниці тривають.
За його словами, профільне міністерство разом із Міноборони та "Укрзалізницею" працюють над підвищенням стійкості залізничних перевезень в умовах російських атак.