Правоохоронці викрили махінації з держмайном на 36 мільйонів гривень

Слідство встановлено близько 50 епізодів протиправної діяльності, внаслідок якої держпідприємству "Комбінат "Прогрес" завдано збитків на суму приблизно 36,2 млн грн, шістьом особам повідомили про підозру і затримали.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора триває досудове розслідування щодо службових осіб ДП "Комбінат "Прогрес" Державного агентства резерву України, говориться у повідомленні.

За даними слідства, вони діяли у складі злочинної організації та організували привласнення коштів підприємства.

"Упродовж 2023–2025 років посадовці, спільно з підконтрольними компаніями, залучали необхідні "фірми-прокладки" до господарських відносин із використання державних складських приміщень", – пояснюють у прокуратурі.

Замість прямих договорів з реальними підприємствами – частина коштів за надання складських послуг залишалася у підставних фірмах і розподілялася між учасниками схеми.

"Встановлено близько 50 епізодів протиправної діяльності, внаслідок якої державному підприємству завдано збитків на суму приблизно 36,2 млн грн", – інформує прокуратура.

19 лютого 2026 року проведено обшуки за місцями проживання підозрюваних. Шістьом особам повідомлено про підозру, їх затримано, вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру групі осіб, серед яких чиновник Київської міської державної адміністрації, щодо незаконної приватизації 575 квадратних метрів комунальних приміщень.

Раніше правоохоронці повідомили підозру подружжю забудовників, які були задіяні у корупційній схемі під час закупівлі службового житла для рятувальників ДСНС у Чернівецькій області.

Начальнику відділу шляхово-експлуатаційного управління Печерського району м. Києва повідомлено про підозру: 430 тисяч гривень бюджетних коштів витрачено на усунення неіснуючих ям на дорогах.