Правоохоронці викрили розкрадання коштів на водогін у Донецькій області

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу, яка заволоділа понад 80 млн грн, виділених на розробку документації для інфраструктурного проєкту на Донеччині.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, у 2021 році розпорядженнями керівництва Донецької обласної державної адміністрації департаменту житлово-комунального господарства виділили понад 80 млн грн.

Ці гроші призначалися для розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво споруд технічного водопостачання від каналу "Сіверський Донець — Донбас" до врізки в Південно-Донбаський водопровід.

"Діючи за попередньою змовою, у листопаді 2021 року директор Департаменту ЖКГ уклав договір на розробку ПКД із підконтрольним підприємством, придбаним для реалізації злочинного плану", – говориться у повідомленні.

Втім, договір був укладений без наміру його реального виконання, а проєктно-кошторисна документація розроблялася лише частково.

Натомість у період з вересня по грудень 2021 року бюджетні кошти у розмірі понад 80 млн грн були перераховані на рахунки підрядника та привласнені учасниками оборудки.

Про підозру повідомили трьом особам.

