Прокуратура України повідомила про підозру іранцю, який сприяв запуску виробництва дронів у РФ

Прокуратура України повідомила про підозру іранському генералу та співвласнику компанії-виробника двигунів для БПЛА Shahed-136, який допоміг Росії запустити виробництво ударних дронів.

Про це розповідає Офіс генерального прокурора України.

У липні 2022 року вище військово-політичне керівництво Російської Федерації вступило у змову з представниками Корпусу вартових Ісламської революції Ісламської Республіки Іран, зазначає прокуратура.

Ідеться про постачання та локалізації виробництва ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136" для російських збройних сил.

Реалізація цієї домовленості відбувалася, зокрема, під керівництвом бригадного генерала Абдолли Мехрабі − голови Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР − та за участю підконтрольних йому структур.

Мехрабі також є одним із керівників іранської ракетної програми та співвласником компанії "Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)", яка виробляє двигуни для БПЛА Shahed-136. Це критичні елементи забезпечення дальності та автономності польоту дронів.

"Військово-технічний союз країни-агресора та її пособника передбачав використання іранських технологій в російському оборонпромі, масштабні поставки обладнання та комплектуючих, а також значне фінансування у тому числі оплатою золотом", – говориться у повідомленні.

У січні 2023 року Мехрабі разом з іншими іранськими представниками відвідав місто Єлабуга (Республіка Татарстан, рф), де було створено новий виробничий майданчик. На базі особливої економічної зони "Алабуга" організували масове виробництво ударних безпілотників.

Прокуратура стверджує, що підозрюваний причетний також до підготовки російських інженерів та військовослужбовців, зокрема організації навчання екіпажів на тимчасово окупованих територіях України − у АР Крим та Херсонській області.

"Внаслідок такої співпраці російська федерація у 2023–2024 роках отримала понад 13 тисяч БПЛА "Герань-2" (російська назва для іранських "Shahed-136"), а також комплектуючі та обладнання загальною вартістю понад 324 млн доларів США", – говориться у повідомленні.

Надалі ці БПЛА передавали російській армії і вони використовувалися для ударів по території України.

Абдоллі Мехрабі повідомили про підозру у пособництві у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, шр Росія різко наростила свої дронові спроможності для війни в Україні завдяки китайським компаніям, які офіційно не визнають співпрацю з РФ.

Раніше видання Financial Times писало, що за внутрішньою урядовою оцінкою, Росія намагається зменшити залежність від критично важливих іноземних технологій після того, як західні санкції відрізали Москву від глобальних ланцюгів постачання, однак в неї не виходить.