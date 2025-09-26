САП направив до суду справу про масштабне розкрадання у міграційній службі

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Державної міграційної служби та інших осіб у розкраданні 88 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Йдеться про розкрадання 88 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції будівлі у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу ДМС України.

Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови ДМС України, його колишнього заступника, ексначальника управління ресурсно-господарського забезпечення та капітального будівництва ДМС, інженера та підприємця, який є громадянином РФ.

"За даними слідства, у 2015 році ДМС України отримала від держави будівлю в центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу. Бізнесмен, який перебував у дружніх стосунках із представниками ДМС України та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів", – говориться у повідомленні.

Зокрема, ексголова ДМС України сприяв бізнесмену в укладанні із підконтрольними йому компаніями договорів щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечив здійснення оплати за невиконані роботи та ненадані послуги.

Рішення про завершення досудового розслідування у справі прокурор САП ухвалив ще 5 вересня 2024 року. З того часу сторона захисту ознайомлювалась зі матеріалами, додали у САП.

Документування злочинної діяльності здійснювалося за участю працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції, додали у прокуратурі.

Зазначимо, що з січня 2015 року посаду голови Державної міграційної служби обіймав Максим Соколюк. З цієї посади його звільнили восени 2021 року.

