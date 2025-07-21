Санкции ЕС против российского дизеля начнут действовать через полгода - Bloomberg

Часть нового пакета санкций против России, которая направлена на ограничение потока топлива, изготовленного из российской сырой нефти, вступит в силу только в январе 2026 года.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Европейский Союз заявил, что новый комплекс мер, направленных на ограничение потока топлива, произведенного из российской нефти, не вступит в силу до января, что ослабило некоторые опасения, что они приведут к сокращению и без того сильного рынка дизельного топлива", - говорится в сообщении.

В документах, опубликованных на выходных, говорится о том, что запрет вступит в силу 21 января следующего года. Отмечается, что этот шаг фактически является запретом на один из основных обходных путей санкций в отношении российских поставок. Ранее крупные покупатели российской нефти, такие как Индия, смогли перерабатывать сырую нефть, купленную по дешевке в России, а затем продавать произведенное ими топливо Европе.

Сообщение появилось уже после объявления в пятницу о том, что группа будет настаивать на запрете импорта нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива, которые производятся в третьих странах из российской нефти, говорится в публикации.

"ЕС дал рынку дизельного топлива определенную передышку, опубликовав в последнюю минуту шестимесячный переходный период для импорта российских нефтепродуктов, полученных из третьих стран", - прокомментировала это Флоренс Шмит, аналитик Rabobank.

Напомним:

Как сообщалось, 18 июля, Совет ЕС принял 18-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые ударят по энергетическому, банковскому и военному секторах России, а также торговли с ЕС.

На фоне новых санкций Евросоюза против России цены на нефть остаются почти неизменными. Трейдеры оценивают возможные последствия для глобального рынка топлива. В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов и торговались на уровне 69,34 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 17 центов до 67,51 доллара.

Ранее сообщалось, что квартальные доходы России от ископаемого топлива упали до самых низких показателей с момента вторжения в Украину. Российские доходы от ископаемого топлива во втором квартале 2025 года упали на 18% в годовом исчислении - самый низкий показатель за квартал с момента вторжения в Украину. И это несмотря на увеличение объемов экспорта во втором квартале на 8% по сравнению с первым кварталом 2025 года.