Румунія покращить логістику для українських вантажів – Мінвідновлення

Румунія пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури, щоб збільшити обсяги перевезень до порту Констанца з нинішніх шести до 10 пар поїздів на добу.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Під час українсько-румунських переговорів у Констанці сторони домовилися підтримувати щодобову передачу шести пар поїздів у напрямку порту.

"Для збільшення пропускної спроможності до 10 пар румунська сторона планує прискорити ремонт відповідної інфраструктури на своїй території", – запевняє українське відомство.

Крім того, Україна та Румунія розпочали діалог щодо додаткового використання потужностей портів Галац і Браїла для перевезення українських вантажів, зазначили у міністерстві.

Тим часом видання Romania Insider пише, що румунські чиновники внесуть зміни до правил прийому вантажних потягів на залізничних станціях, що обслуговують порт Констанца. Це має спростити експорт перед усім румунського зерна, заявив в.о. міністра сільського господарства Румунії Танцош Барна.

За його словами, ідеться про усунення адміністративних перешкод і логістичних вузьких місць з метою покращення організації транспорту та сприяння експорту румунських агропродовольчих продуктів через порт Констанца.

Міністр транспорту Раду Міруца заявив, що будуть внесені зміни до наказу, що затверджує режим приймання вантажних поїздів на залізничних станціях, які обслуговують порт Констанца.

Він обіцяє покращення координації між операторами, які транспортують вантажі до порту, та впровадження більш ефективного механізму санкціонування тих, хто не дотримується правил.

Мінвідновлення України зазначає, що на переговорах у Румунії обговорювалася також робота Сулінського каналу. Українська сторона розраховує на пропуск щонайменше 10 суден на вхід і 10 на вихід щодоби.

До кінця тижня Румунія має запросити представника Адміністрації морських портів України до спільної диспетчеризації суден.

Якщо на виході накопичуватиметься значна кількість суден з українських портів, румунська сторона виділятиме окрему добу для їх проходження каналом.

Сторони також погодили нічні проводки для суден, які зайшли в канал до настання темряви – за умови дотримання безпекових вимог.

Нагадаємо:

У серпні повідомлялося, що поїзди з українськими вантажами, які йдеть до румунського порту Констанца, простоюють у дорозі, при цьому українське зерно перевантажують у порту за залишковим принципом.

Раніше повідомлялося, що на Суліні і в Тулчі змінили окремі процедури оформлення суден у напрямках вгору та вниз по Дунаю.

До того повідомлялося, що біля Сулінського каналу в територіальних водах Румунії скупчилося близько 50–60 суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї, частина флоту перебуває в черзі вже понад тиждень.

23 липня рух на вхід суден до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.