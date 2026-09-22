На Суліні пришвидшують оформлення суден

На Суліні і в Тулчі змінили окремі процедури оформлення суден у напрямках вгору та вниз по Дунаю.

Про це пише Ukrainian Shipping Magazine.

Ідеться про процедури оформлення суден, які дозволять пришвидшити транзит через Сулінський канал.

Зміни стосуються процедур як для суден, що прямують вгору по Дунаю, так і для тих, що виходять у море.

За даними операційної менеджерки Avalon Shipping Катерини Кононенко, наразі на Суліні очікують близько семи десятків суден, ще декілька суден уже проходять формальності на рейді.

Черга почала стрімко збільшуватися після зупинки українських глибоководних портів.

Кононенко розповідала, що одним із головних обмежень є дефіцит румунських лоцманів. Через Сулінський канал судна можуть проводити лише вони, тоді як українських лоцманів залучити на цій ділянці неможливо.

Ситуацію додатково ускладнює пріоритетний пропуск окремих категорій флоту. Зокрема, поза загальною чергою проходять судна з живою худобою.

Станом на 21 вересня орієнтовний час очікування для суден, що прямують до портів Рені, Ізмаїла та Орлівки, становить 12-17 днів. Для руху до порту Джурджулешти очікування оцінюється у 3-6 днів, для Галаца, Браїли та Тулчі — у 2-4 дні.

Через Суліну судна можуть йти з осадкою 7,01 м, черех Бистре — 5,5 м, на ділянці Ізмаїл — 44-та миля можна йти з осадкою 6,75 м.

Нагадаємо:

Місяць тому повідомлялося, що біля Сулінського каналу в територіальних водах Румунії скупчилося близько 50–60 суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї, частина флоту перебуває в черзі вже понад тиждень.

23 липня рух на вхід суден до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай.

З початку вересня Україна експортувала 630 тис. тонн агропродукції, що становить близько 40% потенціалу в умовах роботи портів – у серпні цей показник становив 33%.