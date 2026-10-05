Судновласники кинулися шукати порятунок від дронів у Чорному морі та Близькому Сході

Хвиля атак на торговельні судна у Чорному морі та на Близькому Сході спричинила різке зростання запитів судновласників на системи захисту від дронів.

Про це пише Financial Times із посиланням на розробників протидронових технологій Marss, Drone Defence та D-Fend Solutions.

Найбільший інтерес виявляють перевізники нафти й газу та компанії, що працюють біля морської енергетичної інфраструктури. Керівник Drone Defence Річард Гілл каже, що захист суден дозволив би власникам працювати на небезпечніших маршрутах.

За його оцінкою, система для нафтового танкера, яка поєднує радар, камери та засоби глушіння сигналів, коштувала б близько 500 тисяч доларів. Судна, яким такі технології не по кишені, використовують сітки та підвішені резервуари з водою, щоб затримати дрон або спричинити вибух до його влучання у критичні частини корабля.

Розробники пропонують різні способи протидії: від виявлення дронів і глушіння зв'язку до перехоплення керування. D-Fend Solutions заявляє, що її технологія дозволяє взяти ворожий безпілотник під контроль та безпечно посадити його.

Водночас робота на ризикованих маршрутах приносить рекордні ставки фрахту. Минулого тижня вартість оренди супертанкера для рейсу через Ормузьку протоку в напрямку Китаю сягнула 1,2 млн доларів на добу — проти середніх 79 тисяч доларів у вересні 2025 року.

Для виробників захисних систем окремим викликом залишаються хитавиця, яка ускладнює точне наведення, та вплив солоної води на обладнання. Крім того, технології доводиться постійно адаптувати до нових загроз.

Нагадаємо:

У повідомленні від 3 жовтня служба морської розвідки Marisks заявила про щонайменше сім інцидентів з атаками на танкери в Ормузькій протоці та поблизу неї.