Біля Румунії утворився корок з суден до українських портів: бракує лоцманів

Біля Сулінського каналу в територіальних водах Румунії скупчилося близько 50–60 суден, які очікують проходу до українських портів на Дунаї, частина флоту перебуває в черзі вже понад тиждень.

Про це повідомляє Latifundist.com.

Черга почала стрімко збільшуватися після зупинки українських глибоководних портів, розповіла операційна менеджерка компанії "Авалон" Катерина Кононенко. Фрахтувальники певний час очікували на відновлення їхньої роботи, а потім почали переорієнтовувати судна на Дунай.

За її словами, поки біля Суліни очікували до 20 суден, чергу вдавалося обслуговувати, але після перевищення цього рівня почався колапс.

"Уже понад 50, фактично під 60. Вони скупчилися в територіальних водах Румунії, ближче ніж за 12 миль від узбережжя, й очікують проходу Сулінським каналом до українських портів. Багато суден стоять тиждень, деякі — навіть довше", — розповіла вона.

За словами Кононенко, одним із головних обмежень є дефіцит румунських лоцманів. Через Сулінський канал судна можуть проводити лише вони, тоді як українських лоцманів залучити на цій ділянці неможливо.

Крім того, у Суліні працює лише одна комісія, яка оформлює судна. До її складу входять прикордонники, санітарний лікар та представники інших служб. Оформлення одного судна займає щонайменше годину, а в окремих випадках — до двох годин.

Ситуацію додатково ускладнює пріоритетний пропуск окремих категорій флоту. Зокрема, поза загальною чергою проходять судна з живою худобою.

За словами Кононенко, суднові агенти також не мають доступу до списків на проходження Суліни та до останнього не знають, які судна отримають лоцмана. Інформація проходить через АМПУ, румунську Адміністрацію Нижнього Дунаю в Галаці та Суліну, однак агенти не можуть проконтролювати цей процес.

Тривале очікування вже суттєво збільшує витрати на логістику. Для судна дедвейтом близько 6 тис. т демередж становить $6–7 тис. на добу, тоді як раніше він був на рівні близько $4 тис.

"Судно стоїть. Причал чекає. Демередж щодня збільшується. А потім усі ці витрати закладаються у вартість логістики", — пояснила Кононенко.

Вона пригадує 2022 рік, коли Дунай також зіткнувся з різким збільшенням вантажопотоку та нестачею лоцманів. Попри це, за чотири роки механізм координації між відповідальними адміністраціями так і не вдалося налагодити.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на тлі блокування українського морського експорту Росією, ставки фрахту на перевезення зерна з дунайських портів продовжують зростати, але темпи подорожчання сповільнилися.

23 липня рух на вхід суден до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Раніше повідомлялося, що внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.