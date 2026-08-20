Транзит українського зерна через Румунію сповільнився: які причини

Поїзди з українськими вантажами, які йдеть до румунського порту Констанца, простоюють у дорозі, при цьому українське зерно перевантажують у порту за залишковим принципом.

Про це пише Latifundist.com.

Українське зерно не має пріоритету під час залізничних перевезень до румунського порту Констанца і фактично транспортується за залишковим принципом, повідомила представниця румунської компанії Unicom Tranzit.

Під час наради, яку Укрзалізниця провела з перевізниками Румунії та Молдови, у компанії Unicom Tranzit розповіли, що окремі термінали порту Констанца перевантажені, тому поїзди з українським зерном змушені чекати на приймання від кількох днів до тижня.

Раніше румунські фермери та трейдери заявили, що українське зерно отримало пріоритет у залізничних перевезеннях до порту Констанца, через що вони ризикують не виконати експортні контракти, нагадує Latifundist.com.

Вони запевняють, що весь залізничний транспорт із прикордонного переходу Сірет та північно-східних регіонів Румунії наразі заброньований для перевезення зерна українського походження.

Мовляв, через це румунські експортери не можуть дотримуватися термінів поставок за вже укладеними контрактами.

Між тим, у Unicom Tranzit говорять інше. У компанії також зазначили, що мають обмежений парк вагонів вузької колії для перевезення зерна, оскільки більшість із них використовується на внутрішніх маршрутах у Румунії.

"Зараз те, що відправляємо, — це тільки вагони з перестановкою. Є тільки два состави для Вадул-Сірета по вузькій колії. Порт Констанца, на жаль, забитий не тільки зерновими, а ще іншими вантажами. І всі поїзди простоюють у дорозі", – пояснили у компанії.

"Якщо ми отримуємо від усіх клієнтів портовий акцепт, порт дає зелене світло і прийом поїзда десь через 2–3 або навіть 5 днів у Констанці. Ми відправляємо поїзди, і все одно порт не приймає", – кажуть там.

Через затримки повний цикл обігу вагонів за маршрутом Вадул-Сірет — Констанца — Вадул-Сірет може сягати 10 днів.

За інформацією Unicom Tranzit, окремі термінали Констанци насамперед обробляють поїзди з румунськими вантажами, а вже потім — з українськими.

Зокрема, така ситуація спостерігається на терміналах ADM і Chimpex, де в черзі на розвантаження перебувають кілька поїздів з українським зерном.

Нагадаємо:

За перші два тижні серпня експорт українського зерна скоротився на 75% порівняно з аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти в розпал жнив.

Раніше повідомлялося, що Молдова надає 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів, новий режим діє з 10 серпня до кінця року.

У Молдові урядовці зустрінуться з фермерами – ті переймаються, що транзит українського зерна може обмежити їхній доступ до залізничних перевезень і вимагають переглянути 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів.

У серпні Укрзалізниця збільшила середньодобову передачу зерна через західні прикордонні переходи порівняно з липнем, але при цьому інфраструктура використовується лише на чверть потужностей.