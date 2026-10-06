Біля Сочі палає судно: над морем здійнявся величезний стовп диму

У морі біля російського Сочі ввечері 6 жовтня спалахнула масштабна пожежа, з берега видно полум'я та високий стовп густого чорного диму.

Кадри пожежі публікують місцеві Telegram-канали.

Скріншот з відео

На одному з відео видно судно на тлі моря, вогонь і дим над ним.

Скріншот з відео

На інших записах пожежу знято з більшої відстані. На них стовп диму піднімається над горизонтом і розноситься над узбережжям.

Скріншот з відео

ТГ-канал "Крымский ветер", стверджує, що танкер горить "після удару". Назву судна, його вантаж та інформацію про постраждалих у повідомленні не наведено. Офіційних повідомлень від місцевої влади не було.

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