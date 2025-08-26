У російських літаках Superjet 100 виявили конструктивні недоліки

Чотирнадцять літаків Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) виконують рейси по Росії з конструкторськими недоліками фюзеляжу.

Про це пише The Moscow Times.

Про недоліки Росавіацію попередив виробник повітряних суден — ПАТ "Яковлев". Авіарегулятор зобов'язав перевізників, які використовують лайнер, провести їх огляд і за необхідності — ремонт, говориться у повідомленні.

"Усі повітряні судна цієї партії були випущені у 2016 році. За даними russianplanes.net, вказані SSJ-100 експлуатують авіаперевізники "Россия" (один борт), "Азимут" (один) та "Ямал" (п'ять). Кілька літаків знаходяться на зберіганні у різних організацій, зокрема в КБ Сухого, в "Ямалі" та ін.", – пише сайт.

На цих лайнерах, за даними "Яковлева", у кількох місцях не закріплені стрінгери, які зв'язують корпус літального апарату. Так, проблеми з кріпленням можуть бути між кабіною пілотів і пасажирськими дверима.

Нагадаємо:

Російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників і електронної компонентної бази для літаків. "Наші підшипники навіть близько не стоять із тими, які потрібні нашій промисловості... Друга больова точка – електронна компонентна база", – заявив гендиректор "Аерокомпозиту" Анатолій Гайданський.

Раніше ЕП писала, що російська цивільна авіація – один із секторів економіки країни-агресора, де безпрецедентні санкції із закриттям неба, ембарго на постачання запчастин та відмовою в обслуговуванні суден західного виробництва справді відчутні.

Літаки Sukhoi Superjet 100, які через відсутність західних запчастин опинились на межі зняття з експлуатації. "Гордість російського авіапрому", яка із самого початку була збитковою, після запровадження санкцій взагалі стала небезпечною для життя: кількість інцидентів за два роки зросла вдвічі.

Раніше ЕП писала про те, що наявні у російських авіакомпаній літаки Boeing та Airbus "тримаються на скотчі і доброму слові". І аналізувала, як санкції та війна "утилізують" цивільну авіацію РФ та чи приземляться остаточно її літаки. Про це ви можете прочитати у статті "На крилах "канібалізму": як санкції перетворюють російську авіацію на металобрухт.