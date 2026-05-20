Московський та Рязанський НПЗ зупинилися після українських атак – ЗМІ

Московський та Рязанський нафтопереробні заводи (НПЗ) зупинили переробку нафти після атак 17 і 15 травня відповідно.

Про це повідомляє Reuters.

Для Московського НПЗ ушкодження від дронової атаки не були критичними, проте роботу зупинили превентивно, щоб уникнути ризиків. Перезапуск заводу може зайняти декілька днів.

Московський НПЗ належить компанії "Газпром Нефть" (дочірня компанія державного публічного "Газпрому"). У 2024 році завод переробив 11,6 млн тонн нафти та виробив 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного палива та 1,3 млн тонн бітуму.

Рязанський НПЗ атакували 15 травня, внаслідок чого він теж зупинився.

Потужність Рязанського НПЗ становить близько 5% від загальних обсягів переробки Росії. Він належить державній компанії "Роснефть" та переробив близько 13,1 млн тонн нафти у 2024 році.

Дрони атакували Москву та область у ніч проти 17 травня. Місцеві мешканці повідомляли про велику кількість вибухів.

Це стало найбільшою атакою по Москві та області з початку війни. Основними цілями були технопарк "Елма" в Зеленограді, Сонячногорська наливна станція в селі Дурикіно та аеропорт Шереметьєво.