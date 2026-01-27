Розтрата мільйону гривень на реконструкції парку у Києві – прокуратура вручила підозри

Прокуратура повідомила про підозру двом посадовцям "Київзеленбуду" та директору приватного підприємства щодо заволодіння бюджетними грошима під час реконструкції парку відпочинку в урочищі "Наталка".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Про підозру посадовцям комунального об'єднання "Київзеленбуд" та директору підприємства повідомили прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

"Встановлено, що у грудні 2024 року заступник начальника управління та начальник відділу КО "Київзеленбуд" разом із директором приватного підприємства розробили спільний план розтрати бюджетних коштів", – говориться у повідомленні.

Підприємець вносив до актів виконаних робіт неправдиві відомості, вказуючи роботи, які фактично не виконали. Посадовці КО "Київзеленбуд" приймали ці документи, погоджували їх та зрештою оплачували невиконані будівельні роботи.

За даними експертизи, таким чином комунальне об'єднання оплатило невиконані роботи на понад 1 млн гривень, чим завдано збитків бюджету на цю суму.

Дії заступника начальника управління КО "Київзеленбуд" кваліфіковано як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки та розтрата бюджетних коштів.

Дії начальника відділу КО "Київзеленбуд" та керівника підприємства-підрядника кваліфіковано як пособництво розтраті грошей та внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Начальник управління КО "Київзеленбуд" перебуває під вартою, до директора приватного підприємства обрано судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, начальнику відділу – особисте зобов'язання.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Оболонського управління поліції Києва, оперативний супровід - Департамент внутрішньої безпеки національної поліції України.

