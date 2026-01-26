Київські прокурори передали до суду справу щодо переплати за бодікамери для охорони

У Києві прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовиці "Муніципальної охорони", через яку комунальна організація купила неякісні персональні бодікамери.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як розповіли у прокуратурі, КО "Муніципальна охорона" та приватне підприємство у 2022 році уклали договір про закупівлю 200 персональних нагрудних відеореєстраторів.

Було встановлено, що технічні характеристики цих камер фактично не відповідають вимогам, заявленим під час закупівлі, зокрема якість зображення придбаних камер була нижчою.

"Обвинувачена, яка була уповноваженою особою, що здійснює закупівлі товарів і послуг для КО "Муніципальна охорона", внаслідок несумлінного ставлення до посадових обов'язків, належним чином не проаналізувала інформацію про технічні характеристики камер, які пропонував постачальник", – говориться у повідомленні.

Тож, "Муніципальна охорона" закупила товар, який фактично не відповідав заявленим вимогам.

Відповідно до висновків проведених експертиз, сума збитків внаслідок закупівлі становить близько 1,7 млн гривень, що є тяжкими наслідками.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП у м. Києві

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо:

Прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно посадовця "Київмедспецтранса", через якого автозапчастини для автомобілів швидкої допомоги купувалися за значно завищеними цінами.

Підряднику, який завищив ціни та не виконав ремонт укриття одного зі столичних університетів, повідомили про підозру. Раніше про підозру за фактом пособництва в заволодінні грошима, виділеними на ремонт укриття у гуртожитках повідомили працівнику університету, сума збитків – понад 1,2 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Київська прокуратура хоче через суд стягнути до столичного бюджету з підрядника, який будував артезіанську свердловину на Оболоні і завдав бюджету збитків у розмірі майже 490 тис. гривень.

Прокуратура звернулася з позовом до суду з вимогою повернути державі пам'ятку національного значення – будівлю Міжнародного центру культури та мистецтв (колишній Жовтневий палац) у центрі Києва.