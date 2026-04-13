Тіньові електронні сигарети: правоохоронці викрили масштабну схему

В Україні викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла з 2023 року.

Про це повідомив голова Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський, а також генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Масштабна операція БЕБ: провели понад 70 обшуків у відомій мережі вейп-шопів, вилучили майна на 30 млн грн. Мінус ще одна схема незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту рідин для електронних сигарет", – написав Цивінський у Телеграм.

"Злочинна група організувала повний цикл нелегального обігу нікотиновмісних сумішей. Також вони продавали заборонені в Україні рідин з ароматизаторами, тобто смаками, відмінними від тютюнового", – повідомив Кравченко.

Незаконну продукцію ділки реалізовували через розгалужену систему збуту, зокрема, фізичні точки та онлайн-магазини викритої мережі. Роботу нелегального бізнесу забезпечували понад 200 залучених осіб.

У межах спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у місті Києві, а також на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання організаторів, на виробничих майданчиках і в точках збуту готової продукції.

Вилучено близько 43,5 тис. ароматизаторів, 30,2 тис. одиниць гліцерину, 36 тис. підсилювачів смаку та міцності, 19,8 тис. картриджів тощо. А також 27 комплектів обладнання та сировину: 180 л пропіленгліколю, 660 л гліцерину та 205 л ароматизаторів.

Крім того, вилучено понад 70 тис. доларів США, комп'ютерну техніку та чорнові записи щодо діяльності фігурантів.

"Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн. Ці активи буде арештовано", – повідомив генеральний прокурор.

За його словами, незаконні МАФи, через які збували продукцію, вже демонтовано. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.

Раніше голова БЕБ Олександр Цивінський повідомляв, що Бюро економічної безпеки викрило наймасштабнішу підпільну тютюнову фабрику за весь час своєї роботи, маючи на увазі фабрику у Чернівцях.

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили групу осіб, які налагодили незаконне виробництво тютюнових виробів у промислових масштабах.