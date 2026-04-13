Тіньові електронні сигарети: правоохоронці викрили масштабну схему
В Україні викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, яка діяла з 2023 року.
Про це повідомив голова Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський, а також генеральний прокурор Руслан Кравченко.
"Масштабна операція БЕБ: провели понад 70 обшуків у відомій мережі вейп-шопів, вилучили майна на 30 млн грн. Мінус ще одна схема незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту рідин для електронних сигарет", – написав Цивінський у Телеграм.
"Злочинна група організувала повний цикл нелегального обігу нікотиновмісних сумішей. Також вони продавали заборонені в Україні рідин з ароматизаторами, тобто смаками, відмінними від тютюнового", – повідомив Кравченко.
Незаконну продукцію ділки реалізовували через розгалужену систему збуту, зокрема, фізичні точки та онлайн-магазини викритої мережі. Роботу нелегального бізнесу забезпечували понад 200 залучених осіб.
У межах спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у місті Києві, а також на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання організаторів, на виробничих майданчиках і в точках збуту готової продукції.
Вилучено близько 43,5 тис. ароматизаторів, 30,2 тис. одиниць гліцерину, 36 тис. підсилювачів смаку та міцності, 19,8 тис. картриджів тощо. А також 27 комплектів обладнання та сировину: 180 л пропіленгліколю, 660 л гліцерину та 205 л ароматизаторів.
Крім того, вилучено понад 70 тис. доларів США, комп'ютерну техніку та чорнові записи щодо діяльності фігурантів.
"Загальна вартість вилученого майна становить близько 30 млн грн. Ці активи буде арештовано", – повідомив генеральний прокурор.
За його словами, незаконні МАФи, через які збували продукцію, вже демонтовано. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.
