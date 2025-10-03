Збитки бюджету Києва на 73 мільйони гривень: посадовці отримали підозри

У Києві 12 посадовців комунальних підприємств та РДА отримали підозри у службовій недбалості та участі у схемах заволодіння бюджетними грошима.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Спільно зі слідчими поліції за оперативного супроводу ДСР Нацполіції та ГУ СБУ у м.Києві та Київській області повідомлено про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та РДА", – говориться у повідомленні.

"Через службову недбалість, а також участь у схемах заволодіння бюджетними грошима яких бюджет Києва зазнав збитків на загальну суму майже 73 млн гривень", – повідомляє прокуратура.

Крім того, підозри отримали двоє керівників підрядних організацій.

Йдеться про зловживання під час закупівель дорожньої солі, електроенергії, ремонтних робіт, запчастин до автомобілів швидкої допомоги та пожежно-рятувальної техніки.

Зокрема, про підозри повідомлено начальниці управління КП "Київпастранс", яка не провела моніторинг цін за поставлену електричну енергію за період з лютого 2023 року по лютий 2024 року, внаслідок чого за неї переплатили 47,2 млн гривень.

Також підозру отримав колишній генеральний директор КО "Київзеленбуд", головному агроному та керівнику товариства за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з ліквідації амброзії. Їх підозрюють у розтраті 4,8 млн гривень.

Директору Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації, який не організував та не проконтролював визначення очікуваної вартості спеціалізованих автомобілів та обладнання до них, внаслідок чого машини придбали за завищеними цінами, переплативши майже 11 млн гривень.

Ексначальнику відділу КО "Київзеленбуд" та керівнику підрядної організації за фактом розтрати та заволодіння бюджетними грошима під час благоустрою парку "Орлятко" у Солом’янському районі. Їх підозрюють у заволодінні 800 тис. гривень.

Начальниці служби КП "ШЕУ Солом’янського району" м. Києва за фактом неналежного виконання службових обов’язків під час закупівлі дорожньої солі. Комунальники придбали сіль, переплативши 2 млн гривень.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та окружних прокуратур досудове розслідування проводять слідчі поліції. Оперативний супровід здійснює ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо:

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи одного з керівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області на суму понад 2,8 млн грн.

Правоохоронці та прокурори забезпечили відшкодування державі збитків, завданих лікеро-горілчаним заводом Черкащини, директора можуть звільнити від кримінальної відповідальності.