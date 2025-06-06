"Розлучення" з Трампом загрожує бізнес-імперії Маска – CNN

Решив пойти ва-банк против Дональда Трампа, Илон Маск поставил под угрозу свою бизнес-империю.

Об этом пишет CNN.

"В первую очередь это неизбежно мало повлияло на Tesla - самую большую часть его бизнес-империи и производителя одного из самых заметных и самых дорогих товаров, которые могут приобрести американцы: электромобилей.

Амбиции Tesla в отношении беспилотных автомобилей требуют одобрения правительства, и на фоне вражды между Маском и Трампом это одобрение уже не выглядит несомненным делом. Другие бизнесы Маска, такие как SpaceX, построены на государственных контрактах", - пишет издание.

"Последние 12 месяцев, когда Маск женился на поляризационном бренде Трампа, а затем развелся с ним, выглядят как хрестоматийный пример того, чего не должен делать генеральный директор, особенно тот, кто стоит на страже интересов потребителей", - пишет CNN.

Пока двое самых влиятельных людей мира продолжали обмениваться публичными колкостями, акции Tesla падали все ниже и ниже, акционеры Tesla обеспокоены.

"Публичное выступление Маска против президента может еще больше сократить клиентскую базу автопроизводителя, разозлив сторонников Трампа. Tesla полагается на федеральное правительство в вопросе налоговых льгот и одобрения ее противоречивой технологии полного автономного вождения - зеленого света, на который инвесторы надеялись после выборов. Neuralink, стартап Маска, занимающийся разработкой чипов для мозга, также зависит от одобрения FDA", - говорится в статье.

В целом, администрация Трампа поможет установить регуляторный ландшафт для автономных транспортных средств, не говоря уже об искусственном интеллекте и других приоритетах Маска. И президент не стесняется использовать полномочия федерального правительства, чтобы нанести вред своим оппонентам, пишет CNN.

Напомним:

Ранее сообщалось, что конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом поставил под угрозу контракты SpaceX на сумму около 22 миллиардов долларов.

Как сообщило агентство Reuters, многочисленные космические программы США могут столкнуться с драматическими изменениями в результате взрывоопасной вражды между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что акции компании Tesla Илона Маска резко пошли вниз после публичного конфликта между бывшими политическими партнерами президентом США Дональдом Трампом и Маском. Компания потеряла около 150 миллиардов долларов стоимости после того, как Трамп и Маск начали свою войну на словах.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером вспыхнул ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.