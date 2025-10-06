Розкрадання на 5 мільйонів гривень: повідомлено про підозру екскерівнику "Київзеленбуду"

Прокурори міста Києва повідомили про підозру колишньому генеральному директору КО "Київзеленбуд" та ще двом особам. Їх підозрюють у розтраті майже 4,9 млн гривень, виділених на ліквідацію амброзії у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому генеральному директору КО "Київзеленбуд", головному агроному Служби контролю за станом зелених насаджень міста та директору підрядного товариства", – говориться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, комунальне об’єднання оголосило тендер на проведення закупівлі послуг з ліквідації карантинних бур’янів хімічним методом.

Надалі службові особи комунального підприємства вступили в злочину змову із директором підрядного товариства, яке виконувало роботи, та внесли в акти виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо площі, обробленої від амброзії.

Завищені дані призвели до того, що підрядник отримав з бюджету майже 4,9 млн гривень за роботи, які не були проведені.

"Колишній генеральний директор КО "Київзеленбуд" наразі перебуває під вартою в межах іншого кримінального провадження. Директор підрядного товариства переховується від органу досудового розслідування, у зв’язку з чим був оголошений у розшук", – повідомляє прокуратура.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві за оперативного супроводу УСР ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Києві 12 посадовців комунальних підприємств та РДА отримали підозри у службовій недбалості та участі у схемах заволодіння бюджетними грошима.

Раніше повідомлялося, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо топ-посадовців КО "Київзеленбуд". Йдеться про генерального директора "Київзеленбуду", його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень. Їм інкримінують створення злочинного співтовариства.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили в Києві схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків і скверів. Посадовців "Київзеленбуду", кошторисника та керівників чотирьох приватних фірм підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що протягом 2023 року компанія укладала угоди на роботи в різних районах столиці. І підрядники разом із чиновниками вносили завідомо неправдиві дані в документи, завищуючи вартість та обсяги виконаних робіт.

Також повідомлялося, що правоохоронці затримали трьох топчиновників "Київзеленбуду" за підозрою в організації корупційної схеми відкатів. Йдеться про генерального директора (Юрій Бахмат), першого заступника (Олексій Лукаш) і заступника начальника управління капітальних вкладень.